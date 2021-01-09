Eğitim ile spor bir arada olacak

Sportif faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik protokole Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, deneyim ve bilgisini öğrencilere aktaracak, tesislerin kullanılmasına olanak sağlayacak.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Spor Bilimleri Fakültesi’yle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün projelerine antrenör, lider ve eğitmen desteği vereceklerini belirtti, “Araştırma, eğitim ve kurs programlarıyla akademik katkı yapacağız, tesislerimizi açacağız” dedi.