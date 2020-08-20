20.08.2020 - 02:51 |
Eğitim projeleri çevrimiçi sergi oldu
Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Film Tasarım Bölümü öğrencilerinin karantina sürecinde uzaktan eğitimle gerçekleştirdikleri projeler, çevrimiçi sergi haline getirildi.
Küresel salgının etkilerini sanatla kavrayabileceğimiz ve yenebileceğimiz düşüncesinden hareketle yola çıkan öğrenciler 21 projeye imza attı. ‘Uzak Kaldın Yakına Gel’ ismi verilen sergide öğrenci projeleri video, fotoğraf, resim ve illüstrasyonlardan oluştu. Sergiyi gezmek isteyen ziyaretçiler için kare kodlar kullanılarak videolara doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.