Eğitim seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İZSİAD’ın öneri, talep ve projelerini dinleyen Başkan Soyer, derneğin projelerine destek vereceklerini belirtti hem de Büyükşehir Belediyesi’nin yürüyen çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Büyükşehir’in uzaktan eğitim kampanyasına 100 tabletle destek verdiklerini açıkladı. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şenol Aslanoğlu da, Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi’nde yer alacak genç girişimciler için mentör desteği vermek istediklerini belirtti, “Ayrıca İZSİAD-İBB işbirliğiyle Arena’da bir hackathlon düzenleyebiliriz” dedi. İZSİAD’ın mentör desteği ve eğitim konusunda katkısını değerli bulduğunu söyleyen Başkan Soyer ise, “Bunu hemen yapalım. Bize mentör konusunda bir çalışma yaparak iletin, bu konuda bir ön hazırlık yapalım” diye konuştu.

Aileler destek bekliyor

Uzaktan eğitim konusunda çok büyük bir kesimin sorun yaşadığını söyleyen Soyer, “Binlerce evde tablet yok. Okul çağında 3 çocuğun olduğu evde bir tane akıllı telefon var. Hangisi kullanacak belli değil. Diğer iki çocuk ne yapacak. Tableti, telefonu, interneti olmayan birçok aile destek bekliyor. Bu bakımdan bu kampanyamıza verilecek her destek büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

İlk kazma 2021’de

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Talak’ın gündeme getirmesi üzerine Yeşildere sırtları için hazırlanan proje hakkında da bilgi veren Soyer, “Uygulama projesinin çizilmesi aşamasındayız. Tüm vadiyi dönüştüreceğiz” dedi. Büyükşehir’in yürüttüğü projeleri de anlatan Soyer, “24 saat yaşayan bir Kemeraltı yaratmak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Buca Metrosu’nda 2021’de temel atmayı hedeflediklerini belirtti.