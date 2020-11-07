Eğitim seferberliği

TED İzmir Koleji, depremde anne babalarını kaybetmiş ve evleri yıkılmış çocuklar için eğitimde seferberlik hareketini başlattı.

Çocukların anaokulundan 12. sınıfa kadar eğitimlerini, kontenjan dahilinde tam burslu olarak üstlenen TED İzmir Koleji’nin başvuruları 15 Kasım’a kadar devam edecek. Sonuçlar, adaylara 30 Kasım’da iletilecek.

Ayrıca TED, deprem çadır alanına kurduğu iki ayrı oyun ve eğitim çadırıyla çocuklara moral aşıladı.