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    HaberlerEge Haberleri Eğitim yardımında kesinti olmayacak
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    04.04.2020 - 00:02 |

    Eğitim yardımında kesinti olmayacak

    Eğitim yardımında kesinti olmayacak

    Lise ve düzeyinde öğrenim gören 3 bin öğrenciye verdikleri öğrenim yardımlarında, eğitime ara verilmesinden dolayı herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğini açıklayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Osman Zolan, “Evlatlarımız sadece derslerine odaklansın ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın. Siz evde kalın biz sizin için çalışıyoruz” dedi.
    Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birinin eğitim olduğunu belirten Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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