Eğitimde eşitlik için seferberlik

Egeli belediyeler, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için seferber oldu. Bayraklı Belediyesi, çocukların internet üzerinden işlenen dersleri takip edebilmesi için EBA Destek Merkezi açtı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Semtevleri’nde ve belediyenin sosyal tesislerinde açılan merkezleri ziyaret etti, “Çocuklarımızın adaletli ve eşit eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Bodrum Belediyesi de, ihtiyaç sahibi öğrencilere 400 adet tablet dağıttı. Ayrıca, yüz yüze eğitim öncesinde okulların tamamına şarjlı dezenfektan cihazı temin etti. Başkan Ahmet Aras, “Çocuklarımızın yanındayız” diye konuştu.

Canlı dersler

Bayraklı Belediyesi, koronavirüs günlerinde LGS ve YKS’ye hazırlanan gençler için yeni bir proje başlattı. Belediyeye ait Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğretmenleri, hafta içi her sabah 09.00-11.00 arasında, farklı platformlarda yer alan özel bir televizyon kanalından ders anlatacak. Proje, özellikle mezun olan ve yeniden üniversiteye hazırlanan öğrenciler için kolaylık sağlayacak. Başkan Serdar Sandal, “Geleceğin teminatı olan öğrencilerimiz için çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.