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    HaberlerEge Haberleri ‘Eğitimde öncü olacağız’
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    03.07.2020 - 00:04 |

    ‘Eğitimde öncü olacağız’

    ‘Eğitimde öncü olacağız’

    Uşak Üniversitesi kalite çalışmaları kapsamında “Yükseköğretim Hizmetleri” ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme sürecini başarıyla tamamladı.

    Sertifikanın üniversiteye yeni sorumluluklar getirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Öncü ve tercih edilebilir olmak için çalışıyoruz. Kalite yönetiminin önemini anlayan ve bu yönde kendisine bir yol haritası çizen üniversiteler, dünya ile rekabet edebilir hale geliyor. Üniversitemiz misyonuna ve vizyonuna uygun olarak, özgün bilgi üretiminde yetkin ve etkin bireyler yetiştirilmesi ayrıca topluma hizmet etme anlamında kararlı çalışmalar neticesinde çok önemli bir süreci tamamladık” dedi.

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