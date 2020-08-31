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    HaberlerEge Haberleri Eğitime başlıyor
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    31.08.2020 - 00:00 |

    Eğitime başlıyor

    Ege Üniversitesi Senatosu, eğitim ve öğretime 26 Ekim’de başlama kararı aldı. Buna göre eğitimin uygulanmasında fakülte, yüksekokul, bölüm, program bazında farklılıklar olabilecek. Kovid-19 pandemisinin seyrine, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili kurumların kararlarına göre eğitim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik yapılabilecek. Diğer yandan 2020-2021 Güz yarıyılında hazırlık sınıflarında derslerin tümüyle uzaktan öğretim yoluyla çevrimiçi-senkron yapılmasına karar verildi.

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