Eğitime başlıyor

Ege Üniversitesi Senatosu, eğitim ve öğretime 26 Ekim’de başlama kararı aldı. Buna göre eğitimin uygulanmasında fakülte, yüksekokul, bölüm, program bazında farklılıklar olabilecek. Kovid-19 pandemisinin seyrine, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili kurumların kararlarına göre eğitim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik yapılabilecek. Diğer yandan 2020-2021 Güz yarıyılında hazırlık sınıflarında derslerin tümüyle uzaktan öğretim yoluyla çevrimiçi-senkron yapılmasına karar verildi.