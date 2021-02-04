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    HaberlerEge Haberleri ‘Eğitimi ihmal etmiyoruz’
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    04.02.2021 - 00:02 |

    ‘Eğitimi ihmal etmiyoruz’

    Virüsten korunurken eğitimi ihmal etmediklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezimiz kadınlara yönelik online eğitim programı hazırladı. Cumartesi günleri bekliyoruz” dedi

    ‘Eğitimi ihmal etmiyoruz’

    Pandemi sürecinde faaliyetlerine ara veren Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik ‘online’ eğitim programı hazırladı. Her Cumartesi, farklı konularda verilecek olan eğitimler, belediyenin sosyal medya hesaplarından kadınlara ulaşacak. Başkan Ali Engin, “Virüsten korunurken, eğitimi de ihmal etmiyoruz” dedi.

    Her Cumartesi, saat 21.00’de, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak eğitim yayınlarının ilk konusu İklim Değişikliği olacak. TEMA Vakfı Narlıdere Temsilcisi Şaziye Bekdoğdu, iklim değişiklikleri ve alınması gereken önlemleri paylaşacak. Sırasıyla Stres ve Kaygıyla Baş Etme Yolları, Depresyon, Beslenme Alışkanlıkları, Kadına Yönelik Şiddet konusunda da eğitimler verilecek.

    ‘Sosyal medyadan’

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Pandemi nedeniyle, yüz yüze pek çok eğitim ve bilgilendirme faaliyetimize ara verdik, ancak sosyal medya üzerinden bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm kadınlarımızı, online eğitim programımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

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