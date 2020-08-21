Eğlence sürecek

Hijyen önlemleriyle konuklarını nezih ve güvenli bir ortamda ağırlayan Morah Alaçatı’nın sahipleri Mehmet Ali Akçeli ve Osman Can Kızılyazı, sürprizlerine Eylül ayında da devam edeceklerini söyledi; misafirlerine tertemiz bir mekanda lezzetli yiyecek ve içeceklerle birlikte eğlenceyi de sunduklarını dile getirdi.



20 yıllık deneyimli aşçıları ile misafirlerine müthiş lezzetler sunan Morah’da; haşlama içli köfte, fellah köfte, ciğer, kokoreç gibi yöresel lezzetlerin yanında, dijon hardallı soya filizi kızartması, patlıcan künefe, siriracha, levrek ceviche, lavunya gibi spesiyaller ön plana çıkıyor. DJ Uğuz Yıldız, seslendirdiği parçalarla tatilcilere keyifli anlar yaşatıyor.