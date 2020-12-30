Eğlenceli parklar sözü

Abdi İpekçi, İhsan Alyanak ve Peker mahallelerinde sokak sokak incelemelerde bulunan Başkan Soyer, “Sorunları yerinde görüp, anında çözüm üretmek mümkün oluyor. İlçe belediye başkanımızla paslaşıyoruz. Hangisini biz yapalım? Hangisi o yapsın gibi konularda görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çocuklar sanırım okullar kapalı olduğu için yeteri kadar oyun alanı bulamamaktan şikayetçi. Çocuklara yeterli kadar güvenli, eğlenceli parklar yapmak istiyoruz” dedi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise “Bu bölge en fazla sorunu olan üç mahallemiz. İmar planları yeni yapıldı. Umarım bundan sonraki süreçte de bu planlar uygulanarak, İzmir’in diğer bölgelerinde olduğu gibi düzenli bir kent dokusu zaman içerisinde yaratılacak” diye konuştu.