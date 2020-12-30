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    30.12.2020 - 00:05 |

    Eğlenceli parklar sözü

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, mahallelerin acil sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için kurduğu Acil Çözüm ekipleriyle Karabağlar’ın en sorunlu üç mahallesini gezdi.

    Eğlenceli parklar sözü

    Abdi İpekçi, İhsan Alyanak ve Peker mahallelerinde sokak sokak incelemelerde bulunan Başkan Soyer, “Sorunları yerinde görüp, anında çözüm üretmek mümkün oluyor. İlçe belediye başkanımızla paslaşıyoruz. Hangisini biz yapalım? Hangisi o yapsın gibi konularda görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çocuklar sanırım okullar kapalı olduğu için yeteri kadar oyun alanı bulamamaktan şikayetçi. Çocuklara yeterli kadar güvenli, eğlenceli parklar yapmak istiyoruz” dedi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise “Bu bölge en fazla sorunu olan üç mahallemiz. İmar planları yeni yapıldı. Umarım bundan sonraki süreçte de bu planlar uygulanarak, İzmir’in diğer bölgelerinde olduğu gibi düzenli bir kent dokusu zaman içerisinde yaratılacak” diye konuştu.

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