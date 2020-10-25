Eğlencenin lezzetle buluştuğu yer

Sektörün pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları da en aza indirgemeye çalışan deneyimli işletmeci, “Çok genç yaşlardan bu yana restaurant işletmeciliği yapan biri olarak tabii ki sektörümüzün tüm sıkıntılarını biliyoruz. Ayrıca pandemi sürecini de göz önünde bulundurursak zor zamanları yaşadığımız ortada, lakin biz Ömer’in Yeri Restoran olarak hijyene ve sosyal mesafe kurallarına tüm hassasiyetimizle bağlıyız” dedi.



Arslan, “Eğlence ve lezzet temasını güler yüzlü hizmet ve samimi bir mekanla buruşturuyoruz.



Her cuma bölgenin güçlü seslerinden İsmoş sahne alıyor. Yılların bize kazandırdığı tecrübeyi müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet olarak döndürmenin mutluluğuyla konseptimizi daha geliştirmeye kararlıyız. Ekonomik fiyatlarla lezzetli ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz.



Ömer’in Yeri Restaurant, her zaman hatırlayacağınız mekanlardan olacak, eminiz” diye konuştu.