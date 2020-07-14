Eğlenceyle lezzeti bir araya getirdiler

Çeşme Ayayorgi koyunda 35 yıldır faaliyet gösteren Paparazzi Beach Club tümüyle yenilendi, Cozy Çeşme adıyla kapılarını açtı. Dekorasyonuyla dikkat çeken mekanda virüs tedbirleri alındı, 600 kişilik kapasite 400’e indirildi. İşletme sahipleri İlyas Köse ve Özcan İçli, “İtalyan mutfağı ile ön plana çıkan işletmemizde deniz mahsüllü diğer spesiyallerimizi de beğeniye sunuyoruz. Geceleri 80’ler 90’lar müzikleri eşliğinde yemek ve eğlenceyle konuklarımızı ağırlıyoruz” dedi.