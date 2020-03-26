26.03.2020 - 00:02 |
‘Egzersiz yapmak şart’
Tüm dünyayı eve kilitleyen koronavirüsün insanları hareketsizliğe ittiğini söyleyen fizyoterapist Hülya Özlem Coşkun, bağışıklığın güçlü tutulması için egzersiz yapılmasının önemine dikkat çekti. Salgının insanların kaygı durumunu da yükselttiğini söyleyen Coşkun, “Egzersiz yapmalıyız ki mutluluk hormonları salınsın. Motivasyonumuz artsın, bağışıklık sistemimiz güçlensin. Egzersizlerle solunum sisteminizi de geliştirirsiniz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.