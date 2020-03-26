‘Egzersiz yapmak şart’

Tüm dünyayı eve kilitleyen koronavirüsün insanları hareketsizliğe ittiğini söyleyen fizyoterapist Hülya Özlem Coşkun, bağışıklığın güçlü tutulması için egzersiz yapılmasının önemine dikkat çekti. Salgının insanların kaygı durumunu da yükselttiğini söyleyen Coşkun, “Egzersiz yapmalıyız ki mutluluk hormonları salınsın. Motivasyonumuz artsın, bağışıklık sistemimiz güçlensin. Egzersizlerle solunum sisteminizi de geliştirirsiniz” dedi.