EİB çalışanları pedal çeviriyor

Yeşil üretimle bu yıl 15 milyar dolar ihracat hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 12 Şubat- Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü’nde pedal çevirdi. EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ve çalışanların bir bölümü, mesailerine bisikletleriyle geldi.

Bisiklete talep var

Sürdürebilirlik ile ilintili tüm etkinliklere önem verdiklerinin altını çizen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Dünyada bisiklete bir talep artışı var. 2020 yılında bisiklet ihracatımız 92 milyon dolara ulaştı. İklim değişikliği ile ilgili bilinç arttıkça bisiklet kullanımının ve ihracatının artmasını bekliyoruz. ‘Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat’ sloganıyla çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.