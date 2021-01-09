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    HaberlerEge Haberleri EİB Sürdürülebilirlik Günleri
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    09.01.2021 - 07:00 |

    EİB Sürdürülebilirlik Günleri

    İklim değişikliği tehlikesi, sürdürülebilir ve yeşil üretim konusunu dünya gündeminin üst sıralarına taşıdı.

    EİB Sürdürülebilirlik Günleri

    İklim değişikliği tehlikesi, sürdürülebilir ve yeşil üretim konusunu dünya gündeminin üst sıralarına taşıdı. Yeşil üretimle 2021 yılında 15 milyar dolar ihracat hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri de “EİB Sürdürülebilirlik Günleri” için kolları sıvadı. 12 Ocak’ta online ortamda başlayacak eğitim programı, ücretsiz olarak tüm ihracatçı firmaların katılımına açık olacak.
    8 bini aşkın firmanın sürdürülebilirlik yetkinliklerini arttırmayı hedefledikleri belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’sini gerçekleştirdiği Avrupa Birliği 2050’ye kadar kıtayı karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla da bir dizi politikaları hayata geçiriyor. Bu gelişmeler sürdürülebilir üretim modelini bir zorunluluk haline getiriyor. Firmalarımızın Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun üretim yapmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.

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