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    HaberlerEge Haberleri EİB, tarımda dışsatımı iki kat artıracak
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    19.12.2020 - 07:00 |

    EİB, tarımda dışsatımı iki kat artıracak

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, üyelerinin 2020’nin 11 ayında 11 milyar 750 milyon dolarlık ihracat yaptığını, aynı dönemde EİB üyesi tarım ihracatçılarının ise yüzde 2’lik artışla, ülkeye 4 milyar 602 milyon dolar kazandırdığını belirtti.

    EİB, tarımda dışsatımı iki kat artıracak

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, üyelerinin 2020’nin 11 ayında 11 milyar 750 milyon dolarlık ihracat yaptığını, aynı dönemde EİB üyesi tarım ihracatçılarının ise yüzde 2’lik artışla, ülkeye 4 milyar 602 milyon dolar kazandırdığını belirtti.
    Ürün verimi, kalitesi ve dışsatımı artırmak için sanayi- üniversite işbirliğinde EİB Bilim ve Teknoloji Kurulu’nu oluşturduklarının dile getiren Celep, “Ar-Ge ve inovasyon olanaklarıyla katma değerli ürün ihracatının artırılmasını amaçlıyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi’nde kurulacak Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ve Bilim ve Teknoloji Kurulumuzun yürüteceği projelerle yıllık 5 milyar dolar seviyesinde olan tarım ürünleri ihracatımızı 10 milyar dolara taşımak istiyoruz” diye konuştu.
    AB projesine başvuru
    Öte yandan kurul, Avrupa Birliği Green Deal/Yeşil Mutabakat Projelerinde iklim değişikliği, su kullanımı ve izlenebilirlik konularına odaklanacak ve bu konularda hazırlayacağı projeyle AB’nin 100 milyar euro kaynak ayırdığı AB Green Deal/Yeşil Mutabakat proje çağrılarına başvuracak.

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