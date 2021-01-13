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    HaberlerEge Haberleri EİB’den dokuz ürüne pestisit analizi
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    13.01.2021 - 00:04 |

    EİB’den dokuz ürüne pestisit analizi

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021 yılında gıda güvenliğine dikkati çekmek amacıyla ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz’ isimli projeyi hayata geçirecek.

    EİB’den dokuz ürüne pestisit analizi

    “Pestisit; doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik yapılmalıdır“ diyen Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

    “İhracat miktarının yoğun olduğu; çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı ürünlerine yönelik pestisitler analiz edilecek. Analiz sonrası çıkan sonuçlarda, hangi üründe hangi pestisitlerin ne kadar kullanıldığını görmüş olacağız. Bu sonuçlara göre en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ve Rusya ile 83 milyon vatandaşımızın sağlığı için istenilen MRL (Maksimum Rezidü Limiti) değerlerinin sağlanmasında önemli adımlar atacağız.”

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