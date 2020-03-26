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    26.03.2020 - 00:05 |

    EİB’den e-postalı destek

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    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, küresel ekonomiyi de etkiledi. Tedarik zincirlerinde yaşanan problemlerin arz şokuna neden olabileceğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Dünya ekonomisinde durgunk ve yeni bir ekonomik kriz endişeleri dile getiriliyor. Koranavirüs ardından küresel sistemin yeniden şekilleneceği, kartların baştan karılacağı ve dengelerin değişeceği bir döneme giriyoruz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın raporuna göre koronavirüs endişesi doğrudan yatırımları yüzde 15 düşürecek. Tedbirlerimizi almamız lazım” dedi.

    “Sorumlu kişiler olarak süreci üstlenip, çare bulmamız lazım” diyen Eskinazi, şöyle devam etti:

    ‘Sorumluluğumuz büyük’

    “Sektörlerin ve ihracatçıların sürekli bilgilendirilmesi gerekli. korona@eib.org.tr ismiyle ihracatçıların dış ticarette koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları sıkıntılarını aktaracakları bir mail adresi oluşturduk. İhracatçılarımızın sorunlarını resmi kurumlara aktaracağız ve onlara bilgi vereceğiz. Aynı zamanda web sitemizde online yardım hattımız var. Sorumlu olduğumuz çalışanlarımız da var. Onları kaybetmemek için de elimizden geleni yapmalıyız.”

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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