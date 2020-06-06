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    HaberlerEge Haberleri EİB’den üreticiye sirke sineği tuzağı
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    06.06.2020 - 00:01 |

    EİB’den üreticiye sirke sineği tuzağı

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi’nde üretilen yaş meyve sebzelerin sirke sineğinden korunması için bin adet tuzak yaptırdı.

    EİB’den üreticiye sirke sineği tuzağı

    Tuzakları, pilot bölge seçilen Manisa’daki üreticilere dağıtmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini belirten Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, “Uygulama sonuçlarına göre sirke sineği tuzaklarını tüm Ege Bölgesi’nde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İhracatımızın sürekliliği için kaliteli ürün üretimi hayati önem taşıyor. Kovid-19 sürecinde Manisa ve İzmirli üreticilerimize Ege İhracatçı Birlikleri olarak 120 bin maske dağıttık. Üretici bilgilendirme toplantılarımız ve diğer desteklerimiz de devam edecek” dedi. .

    Dışsatım güldürdü

    Yılın ilk beş ayındaki dışsatım rakamlarının başarısına da değinen Uçak, “Birliğimiz, 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracatını yüzde 11’lik artışla 309 milyon dolardan 343 milyon dolara çıkardı. Kovid-19’a rağmen taze meyve sebze ihracatı yüzde 51’lik artışla 59 milyon dolardan, 89 milyon dolara tırmandı. Meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 2’lik artışla 250 milyon dolardan 254 milyon dolara yükseldi” diye konuştu.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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