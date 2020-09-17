EİB’in tedbirlerine TSE’den onay geldi

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) Kovid-19’a karşı aldığı tedbirler, Türk Standartları Enstitüsü’nün TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi. EİB, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk ihracatçı birliği oldu.

Aldıkları tedbirler sayesinde EİB’de pozitif vakayla karşılaşmadıklarını belirten Koordinatör Başkan Jak Eskinazi, “Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren EİB Hizmet Binası girişinde herkesin ateşini ölçmeye başladık. EİB binasına girişlerde maskesi olmayanlara maske temin ettik. Yemekhanemizde sosyal mesafeye göre yerleştirilmiş masalarda her masada bir kişi yemeğini yiyecek şekilde düzenleme yaptık. Binamıza temiz hava girişi için ekstra tedbirler aldık. Toplantılarımızı online ortama taşıdık, fiziki toplantılarımız için toplantı odalarımızı sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn ettik” dedi.

Dışsatımcıya online destek

EİB’in sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçı firmaların pazarlama faaliyetlerine de destek olduğunu sözlerine ekleyen Eskinazi, “Türkiye’nin ihracatının yüzde 54’ünü gerçekleştirdiği, 26 ülkede görev yapan ticaret müşavirlerinin katılımıyla “Koronavirüsün Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” isimli webinar toplantıları yaptık. Eğitimleri online ortama taşıdık” diye konuştu.