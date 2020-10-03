EİB’li ihracatçıların başarısı örnek olsun

TİM Başkanı İsmail Gülle, Egeli ihracatçıların pandemi dönemindeki yoğun mesailerinin ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını, EİB’nin üç aylık yaz döneminde ihracatını yüzde 8’lik artışla 3 milyar 229 milyon dolara taşıdığını, pandemi dönemindeki çalışmalarının meyvelerini topladıklarını dile getirdi.

Geniş pazar ağı

Gülle, yılın sekiz aylık döneminde, pandemiye rağmen ihracatı 8 milyar 78 milyon dolara ulaşan EİB bünyesindeki firmaların pazar çeşitlendirmesinde de örnek olduğunu ifade etti.

İhracat artışının eylül ayında devam ettiği belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 13.3 milyar dolar ihracat rakamını yakalayacağımızı hatta geçeceğimize inanıyoruz. Tarım ürünleri ihracatında son bir yıllık dönemde ise, 5 milyar 70 milyon dolara ulaştık. Kurulma çalışmaları hızla devam eden tarım ihtisas organize sanayi bölgeleri sayesinde tarım ürünleri ihracatımızın orta vadede 10 milyar dolara çıkacağını düşünüyoruz” dedi.