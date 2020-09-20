Ekimde açılıyor

Uşak-Afyon Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (Zafer Teknopark), Uşak Organize ve Sanayi Bölgesi’ndeki (UOSB) Uşak OSB Teknopark binası tamamlandı. Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, Türkiye’de iki ilde bulunan ve farklı yükseköğretim kurumları ortaklığında hayata geçen ilk Teknopark olma özelliğine sahip olduğunu belirten Uşak Üniversitesi Rektörü ve Zafer Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak OSB Teknopark binasının inşaatı, Uşak OSB başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Zafer Teknoparkın Uşak yerleşkesi olan binamız, 6 bin metrekare arsa üzerinde toplam 3 bin 716.32 metrekare kullanılabilir alana sahip” dedi. Katkıları için Uşak Valisiz Funda Kocabıyık ve UOSB Başkanı Halil Ağaoğlu’na teşekkür eden Savaş, şöyle devam etti:

Firmalara destek

“Bölgeye girişimcilik, teknoloji ve inovasyon alanlarında önemli gelişmeler sağlayacak Uşak OSB Teknopark’ı ekim ayında hizmete sokmayı planlıyoruz. Teknoparkımız katma değeri yüksek, yüksek teknoloji içeren ürünler çıkmasına zemin hazırlayacak, bölgede istihdamı ve nitelikli iş gücünü de artıracak. Vergi muafiyetleri, sigorta prim desteği gibi avantajların yanında; Teknopark bünyesinde yer alacak firmalara ön kuluçka ve kuluçka imkânları sağlanacak, teknoloji transfer ofisi hizmetleri sunulacak. Teknopark aynı zamanda üniversitemiz öğretim elemanlarının yaptığı bilimsel çalışmaların ticarileşmesinde önemli rol oynayacak. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimize projeleriyle, mezun olmadan kendi şirketlerini kurma imkânı doğacak.”

‘Gazilerimizin emanetini koruyoruz’

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı. 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan, Çanakkale ve İstiklal savaşlarında vatanına sahip çıkan, terörle mücadele kendini feda eden ve 15 Temmuz’da istikbalimizi koruyan tüm gazilere sağlıklı günler dileyen Savaş, “Vatanını canı pahasına korumuş gazilerimizin emanetini koruyor ve koruyacak bireyler yetiştiriyoruz” diye konuştu.