Ekimi başarıyla yaptık sıra meyve toplamada

Bayındır Belediye Başkanı AK Partili Uğur Demirezen, Milliyet Ege’ye bir yılını değerlendirdi. Bayındır’ın geleceğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Demirezen, borçlu belediye devraldığını ancak bunu hiçbir zaman gündeme getirmediğini söyledi, “Birçok belediye başkanı borçları pankart asıp duyurdu. Biz böyle bir şey yapmadık. Göreve gelmeden borcumuzu 47 milyon lira olarak biliyorduk. Ama göreve gelince, ‘Bir analiz yapın’ dedik. 48 milyon 965 bin lira borç çıktı. Bunun için hem kısa hem orta hem de uzun vadede neler yapabiliriz diye baktık. 41 bin nüfuslu ilçe, bize adım attırmayacak haldeydi. 4 milyon lira civarında esnafa borcumuz vardı. Esnaf, 4-5 aydır ödeme alamadığını söylüyordu. Bunu hallettik. Geçen 12 aylık süreçte zorlandık. Ama planlarımız hazırdı. Yoluna girmeye başladı. Borcumuz azaldı. İlk 6 ay bu konuyla uğraştık” dedi.

Günde 550 ton süt

Bayındır’ın küçük bir ilçe olduğunu ancak Küçük Menderes Havzası’nda önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayan Başkan Demirezen, “Bayındır’da 4.5 milyon zeytin ağacı bulunuyor. 110 bin büyükbaş hayvanımız var. Günlük süt kapasitemiz de 550 ton. Bunun yanında çiçekçilik zaten ayrı bir yerde. Un ve şeker var! Biz bunu karmaya talip olduk” diye konuştu.

‘Bütün planlar hazır’

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi projesiyle Bayındır’ın önemli bir kazanım elde edeceğini belirten Demirezen, sözlerine şöyle devam etti: “İlçemiz için tüm planlarımızı hazırladık. Organize sanayi bölgesiyle ilgili tüm bürokratik engeller yıl sonunda bitecek. Bin 200 dönüm araziye kurulacak. Bu alanın da büyümesi gündemde! Bizim bir iddiamız var. Çiçekçilik konusunda Hollanda önemli bir ülke. Biz Türkiye’nin Hollanda’sı olacağız. Organize sanayi bölgesi projesi hayata geçtiğinde, binlerce kişi iş sahibi olacak. Bölgemizde istihdam büyük problem. Bayındır’ın iklimi tarıma çok elverişli. Bereketli topraklarımız var. Yine ilçe sınırlarımızda kaplıcamız var. Çok bakir bir alan. 300 metreden 56.5 derece sıcak suyumuz çıkıyor. Organize çiçek sanayimizi bunun altına kuruyoruz. Bir sondaj kuyusu olacak. Yılda 10 ay güneş var. Sıcak su seralarda kullanılacak. Turizm Bakanımızla görüştük. Termal turizmi bu bölgeye kazandıracağız. Dereköy-Ergenli-Ilıca bölgesi termal turizmle çağ atlayacak.”

Demirezen, ilçeye bir ziraat fakültesi kazandırmak için Ege, Dokuz Eylül ve Demokrasi Üniversitesi ile görüştüklerini ifade etti, !Bu konuda ısrarcıyız. Görüşmelerimiz sürüyor. Bölgenin tek büyük yurdu Bayındır’da. İlçemiz, ziraat fakültesini fazlasıyla hak ediyor” dedi.

‘3 milyon lira kasada’

Hazineden güneş enerjisi santrali kurmak için olur aldıklarını belirten Başkan Demirezen, “ÇED raporları hazır. İhale aşamasındayız. Dünya Bankası kredisiyle bu projemizi hayata geçireceğiz. 5 yıl ödemesiz 20 yıl geri ödemeyle gerçekleştireceğiz. Toplam 10 milyon liralık bir proje. Aylık 250 bin lira elektrik masrafımız var. Tarımsal sulamalarla birlikte yıllık 3 milyon lira cebimizde kalacak. Biz geleceğe umutla bakan, nüfusu artmış, iş sıkıntısının olmadığı, ülkeye katma değer kazandıran, 30 ilçenin arasında 4 yılın sonunda pik yapmış bir Bayındır hayal ediyorum” diye konuştu.

Ülke üretiminin yüzde 27’si Bayındır’dan

Ülke üretiminin çiçekçilikte yüzde 27’sini karşılayan Bayındır, yılda 46 milyon adet mevsimlik çiçek üretiyor. İlçe ve çevresi, 40 milyon adet çalı grubu bitkisi, 20 milyon adet ağaç grubu bitkisi, 8 milyon adet de yer örtücü bitkisi üretiyor.

TOKİ, 236 konutluk inşaata başlayacak

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçenin geleceği ile ilgili tüm etüt ve projeleri ilk yılda hazırladıklarını kaydetti, “Hayvan barınağı projemiz var. Tahsisini aldık. TOKİ ile görüşüyoruz. Yer sorunu vardı. 236 konutluk inşaat başlayacak. 59 mahallemizde tarımsal, altyapıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Organize sanayi bölgesi için milletvekillerimiz ve bakanlarımız arasında mekik dokuduk. Sonunda da istediğimizi aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilçemizi ziyaretinde bu müjdeyi verdi. Bu yıl ilçemizin geleceği ile ilgili tüm etüt ve projelere çalıştık ve hazırladık. Bundan sonra meyveleri toplayacağız” şeklinde konuştu.

‘Millet bahçemize hayran kalacaklar’

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sözlerine şöyle devam etti: “Bayındır’ı izlemeye devam edin diyorum. Bir millet bahçesi projemiz var. 200 bin metrekare alanda olacak. Adına yakışır bir bahçe. Farklı ilçelerden, Türkiye’nin farklı illerinden vatandaşlarımız Bayındır’a gelecek. Özel bitkileri, şelalesi ve farklı özellikleri ile bir mekan olacak. Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah bu dönem bunu ilçemize kazandıracağız.”