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    HaberlerEge Haberleri Ekinezyada ilk hasat
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    03.09.2020 - 00:00 |

    Ekinezyada ilk hasat

    Uşak’ın Sivaslı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi’ kapsamında verdiği destekle ilk kez ekilen ekinezyada ilk ürün alındı.

    Ekinezyada ilk hasat

    Tatar köyünde yaşayan, üç çocuk annesi Fatma Çevik, çay olarak da tüketilebilen, ilaç sanayisinde kullanılan papatyagiller familyasından bitkiyi Uşak’ta eken ilk üretici oldu, tarladan topladığı ekinezya çiçeklerini gölge bir alanda kurutup satışa hazır hale getirmeye başladı. Çevik, bu yıl yaklaşık 1 dekarlık alanda yaptığı ekimi artırmayı planladığını dile getirdi. Kadınların kolaylıkla ekinezya yetiştirebileceğini söyleyen Çevik, “Kadın isterse her şeyi yapabilir. Hiçbir kadın eve bağlı kalmasın, mutlaka bir şeylerle uğraşsınlar” diye konuştu. 

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