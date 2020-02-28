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    HaberlerEge Haberleri ‘Ekip arkadaşları çok iyi seçilmeli’
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    28.02.2020 - 07:00 |

    ‘Ekip arkadaşları çok iyi seçilmeli’

    Ege Bölgesi’ndeki girişimci gençlerin desteklenmesi amacıyla TÜSİAD ve EGİAD işbirliğiyle geçen yıl başlayan ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Girişimcilik Kampı”nın yeni dönemi İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

    ‘Ekip arkadaşları çok iyi seçilmeli’

    Ege Bölgesi’ndeki girişimci gençlerin desteklenmesi amacıyla TÜSİAD ve EGİAD işbirliğiyle geçen yıl başlayan ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Girişimcilik Kampı”nın yeni dönemi İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Üniversite kent bütünleşmesinin örneğini oluşturan Kampüsİzmir projesiyle girişimci gençlerin ve iş dünyasının bir araya geldiği kampta, 19 ekipten 59 genç iki gün boyunca girişimcilik ekosistemi, müşteri kazanımı ve pazara giriş stratejileri, girişimcilik hukuku, sırları, sözleşme süreçleri üzerine eğitim aldı.
    Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, gençlerin fikirlerini ve projelerini hayata geçirirken doğru yönlendirilmelerinin önemli olduğunu belirtti, “Kamp süresince öğrencilerimiz, geliştirdikleri özgün fikirleri nasıl hayata geçirebileceklerini öğrendi. Gençlerimizin girişim fikirlerini ortaya çıkarırken, kendi ekiplerini de iyi kurmaları gerekiyor. Yaratıcı bir fikirde öğrencilerimizin edindiği uzmanlık alanları çok önemli. Gençlerimiz, ekip arkadaşlarının seçiminde de projenin bütününü kapsayan bir plan içinde olmalı” dedi.

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