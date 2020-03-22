22.03.2020 - 00:01 |
Ekipler, ara vermeden çalışmayı sürdürüyor
Menderes Belediyesi, koronavirüse karşı adeta seferberlik ilan etti. İlçenin ana caddelerinde virüse karşı dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirilirken, belediye hizmet binalarında ateş ölçerlerle kontrollere başlandı.
Başkan Mustafa Kayalar’ın talimatıyla belediyeye ait binalarda kiracı olan tüm vatandaşların 2 ay süreyle kiraları ertelendi.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.