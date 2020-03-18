Ekipler yakın takipte!

Zabıta ekipleri, özellikle gıda ve hijyen malzemeleri satan işyerlerini denetleyerek, fahiş fiyat uygulayanları uyarıyor. Belediye ekipleri ayrıca, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde broşür dağıtarak, virüsten korunmanın yollarını anlatıyor.