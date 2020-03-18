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    HaberlerEge Haberleri Ekipler yakın takipte!
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    18.03.2020 - 00:03 |

    Ekipler yakın takipte!

    Koronavirüs tehdidine karşı geçtiğimiz günlerde temizlik seferberliği başlatan Bayraklı Belediyesi, virüs fırsatçılarına geçit vermiyor.

    Ekipler yakın takipte!

    Zabıta ekipleri, özellikle gıda ve hijyen malzemeleri satan işyerlerini denetleyerek, fahiş fiyat uygulayanları uyarıyor. Belediye ekipleri ayrıca, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde broşür dağıtarak, virüsten korunmanın yollarını anlatıyor.

    Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.
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