Ekipler, yasağı fırsata çevirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı günlerinde, Ada’nın farklı noktalarında detaylı temizlik, dezenfektasyon ve ilaçlama çalışması yaptı. Temizlik personeli, Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla ilçedeki her sokak ve caddeyi karış karış dolaşıp 80 derece sıcaklıktaki köpüklü suyla yıkadıktan sonra özel ilaçlarla dezenfekte etti. Hacıfeyzullah, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde detaylı hijyen çalışması yapıldı. Başkan Günel, “Önceliğimiz, her zaman olduğu gibi, bu süreçte de yurttaşlarımızın sağlığı” dedi.