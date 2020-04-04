‘Ekiplerimiz canla başla çalışıyor’

Turgutlu Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam ediyor. Ekipler, otobüs terminali, Turgutlu Sosyal Hizmet Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi İdari Binası, Turgutlu Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Esnaf Odaları ve Gediz Elektrik idari binasını dezenfekte etti. Başkan Çetin Akın, “Her yerde, kamu kurumlarımızda da çalışmalara aralıksız olarak devam ediyoruz” dedi.