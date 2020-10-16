EKMAS Mavişehir’de yaşam başladı!

Yaşama, doğaya ve insana önem veren projeler mottosuyla yola çıkan Ekmas Yapı’nın Karşıyaka’daki 51 konutlu EKMAS Mavişehir Projesi’nde yaşam başladı. Bölgedeki diğer projelere göre yüksek kira getirisi ve ayrıcalıklı bir hayat vaat eden konutlar, İzmir’de kaliteli yaşam için arayışta olan çok sayıda insanı kendine çekti.

EKMAS Mavişehir Projesi ile İzmirliye ev değil yaşam tarzı sunduklarını belirten Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Yaptığımız tüm tasarımlar konfor, estetik, güvenlik ve incelik isteyen kişileri düşünerek yaratıldı. Keza ticari alanlarımız da benzer şekilde oluşturuldu. Birinde şuan Macro Center hizmet veriyor, diğerinde de Starbucks yakında faaliyetine başlayacak. Kısa sürede diğer konutların da sahipleriyle buluşacağını düşünüyoruz” dedi.