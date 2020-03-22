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    22.03.2020 - 00:04 | | ONUR ÇAKIR

    Ekmeği, bildiğiniz noktalardan alın

    Ekmeği, bildiğiniz noktalardan alın
    ONUR ÇAKIR

    Türkiye’de görülen koronavirüs vakalarının ardından çok sayıda vatandaş marketlere akın edip ürün stoğu yapmaya başladı. En önemli gıda maddelerinden ekmekteyse her hangi bir üretim sıkıntısı olmadığını belirten İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, “Fırınların kapasitesi yüzde 50 arttı. Hammadde sıkıntımız yok. İzmirlilerin stok yapmasına da gerek yok. Vatandaş fırınlardan alışverişini yapsın. Fırın uzaksa da bildiği bakkal ve marketlerden alsın” dedi.

    Uzun zamandır hijyen kursları düzenlediklerini belirten Durmuş, “Fırıncıların yüzde 98’i kurallara harfiyen uyuyor. Koronavirüs tehdidi sonrası hijyen denetimlerini de artırdık” diye konuştu. l 

    Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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    Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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