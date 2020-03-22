Ekmeği, bildiğiniz noktalardan alın

Türkiye’de görülen koronavirüs vakalarının ardından çok sayıda vatandaş marketlere akın edip ürün stoğu yapmaya başladı. En önemli gıda maddelerinden ekmekteyse her hangi bir üretim sıkıntısı olmadığını belirten İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, “Fırınların kapasitesi yüzde 50 arttı. Hammadde sıkıntımız yok. İzmirlilerin stok yapmasına da gerek yok. Vatandaş fırınlardan alışverişini yapsın. Fırın uzaksa da bildiği bakkal ve marketlerden alsın” dedi.

Uzun zamandır hijyen kursları düzenlediklerini belirten Durmuş, “Fırıncıların yüzde 98’i kurallara harfiyen uyuyor. Koronavirüs tehdidi sonrası hijyen denetimlerini de artırdık” diye konuştu. l