10.08.2020 - 00:03 |
Ekmeğini demirden çıkarıyor
Aydın’da 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Özden Güney, devletten aldığı 13 bin liralık hibeyle açtığı işyerinde mesleği olan demirciliği sürdürüyor.
Bir kişiye de istihdam sağlayan Güney, “Devletimizin hükümlülere yönelik desteklerini öğrendim. Ben de bundan faydalandım ve kendi işyerimi açtım. Herhangi bir suça karışmadan ekmeğimin peşinde oldum” dedi. Aydın Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan da hükümlülere yönelik toplumsal uyum çalışmalarının üst düzeyde olduğunu söyledi. l AA