Ekmeğini demirden çıkarıyor

Bir kişiye de istihdam sağlayan Güney, “Devletimizin hükümlülere yönelik desteklerini öğrendim. Ben de bundan faydalandım ve kendi işyerimi açtım. Herhangi bir suça karışmadan ekmeğimin peşinde oldum” dedi. Aydın Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan da hükümlülere yönelik toplumsal uyum çalışmalarının üst düzeyde olduğunu söyledi. l AA