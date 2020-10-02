Ekmek derinlerde

Karadeniz’den gelen balıkıçılar, Ege’de ekmeklerinin peşine düştü. Yaklaşık 8 ay boyunca denizi ağlarıyla karış karış tarayacak olan balıkçılar, geceleri çalışıp gündüzleri dinleniyor. Çoğunluğunu Ordu’dan gelen mürettebatın oluşturduğu “Rıfat Reis 2” teknesinin aynı zamanda evleri olduğunu belirten tayfa, “Her mesleğin zorluğu var ama balıkçılığın ayrı. En zoru da aileden uzakta olmak. Soğuk ve fırtınalı havalarda çok sıkıntı yaşıyoruz ama her şeye rağmen mesleğimizi seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Mücadele başlıyor

Gün batımına doğru, Çeşme Limanı’ndan ayrılan tekne, balıkların toplanmasını beklemek için belirlenen kıyıya yanaşıyor. Cihazlarda balık sürüsü tespit eden kaptanlar, mürettebatı harekete geçiriyor. Kaptandan aldığı talimatlarla mürettebatı yönlendiren ‘Kocareis’in anonsuyla ağlar denize bırakılıyor. Taze kalması için buzlanan balıklar teknenin Eğri Limanı’na yanaşmasının ardından kamyonlara taşınıyor.