27.04.2020 - 00:02 |
Ekmek fırınlarında hijyen denetimi arttı
Ödemiş Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde pide ve ekmek üretimi yapan fırınlarda periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayıyla birlikte artırdı. Hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj uygunluğu, kılık kıyafet konusunda kontroller yapıldı.
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