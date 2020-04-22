BİST97.6190EURO7,57 -0,01USD6,980,01ALTIN377,45-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ekmek hattına beş günde 20 bin talep
    ABONE OL
    22.04.2020 - 07:00 | | AA

    Ekmek hattına beş günde 20 bin talep

    Balıkesir Fırıncılar Odası’nın kurduğu ‘WhatsApp ekmek hattı’na 5 günde 20 bin kişiden talep geldi.

    Ekmek hattına beş günde 20 bin talep

    Balıkesir Fırıncılar Odası’nın kurduğu ‘WhatsApp ekmek hattı’na 5 günde 20 bin kişiden talep geldi. Oda Başkanı Niyazi Tunç, hattın kurulmasındaki amaçlarının ekmek ihtiyaçlarının sağlıklı ve hızlı şekilde karşılanması olduğunu söyledi. Tunç, “Normalde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için fırınlarımızda oluşturduğumuz ‘askıda ekmek’ kampanyasını araçlarımızda da sürdürüyoruz” dedi.

    Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Sıradaki Haber