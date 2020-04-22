Ekmek hattına beş günde 20 bin talep

Balıkesir Fırıncılar Odası’nın kurduğu ‘WhatsApp ekmek hattı’na 5 günde 20 bin kişiden talep geldi. Oda Başkanı Niyazi Tunç, hattın kurulmasındaki amaçlarının ekmek ihtiyaçlarının sağlıklı ve hızlı şekilde karşılanması olduğunu söyledi. Tunç, “Normalde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için fırınlarımızda oluşturduğumuz ‘askıda ekmek’ kampanyasını araçlarımızda da sürdürüyoruz” dedi.