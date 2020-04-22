22.04.2020 - 07:00 | | AA
Ekmek hattına beş günde 20 bin talep
Balıkesir Fırıncılar Odası’nın kurduğu ‘WhatsApp ekmek hattı’na 5 günde 20 bin kişiden talep geldi.
Balıkesir Fırıncılar Odası’nın kurduğu ‘WhatsApp ekmek hattı’na 5 günde 20 bin kişiden talep geldi. Oda Başkanı Niyazi Tunç, hattın kurulmasındaki amaçlarının ekmek ihtiyaçlarının sağlıklı ve hızlı şekilde karşılanması olduğunu söyledi. Tunç, “Normalde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için fırınlarımızda oluşturduğumuz ‘askıda ekmek’ kampanyasını araçlarımızda da sürdürüyoruz” dedi.
Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.