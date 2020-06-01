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    01.06.2020 - 00:02 |

    Ekmek kapıları dağdaki papatya

    Ekmek kapıları dağdaki papatya

    Manisa’nın Demirci ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan kadınların baharın gelmesiyle kırlardaki papatya mesaisi başladı. Her sabah gün ağarmadan çıkılan yaylada öğleye kadar papatya kesimi yapan kadınlar, eşek sırtına yükledikleri çiçeklerle evlerine dönüyor. Kuruttukları papatyalar, kilogramı 40 liradan alıcı buluyor. 15 mahalleden pek çok kadınının papatyalarla ev bütçesine katkı sunduğunu söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, “Geçen yıl 2 ton civarında bir rekolte elde ettik. Bu yıl 3 tona ulaşmayı bekliyoruz” dedi. l MANİSA AA

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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