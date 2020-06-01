Ekmek kapıları dağdaki papatya

Manisa’nın Demirci ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan kadınların baharın gelmesiyle kırlardaki papatya mesaisi başladı. Her sabah gün ağarmadan çıkılan yaylada öğleye kadar papatya kesimi yapan kadınlar, eşek sırtına yükledikleri çiçeklerle evlerine dönüyor. Kuruttukları papatyalar, kilogramı 40 liradan alıcı buluyor. 15 mahalleden pek çok kadınının papatyalarla ev bütçesine katkı sunduğunu söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, “Geçen yıl 2 ton civarında bir rekolte elde ettik. Bu yıl 3 tona ulaşmayı bekliyoruz” dedi. l MANİSA AA