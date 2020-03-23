Ekmek poşete girdi

Marmaris Belediyesi, ekmeklerin poşette satılması için harekete geçti. Fırın çalışanlarına eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Salgına karşı her açıdan mücadele ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Esnafımızın bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz” dedi.