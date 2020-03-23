23.03.2020 - 07:00 |
Ekmek poşete girdi
Marmaris Belediyesi, ekmeklerin poşette satılması için harekete geçti.
Marmaris Belediyesi, ekmeklerin poşette satılması için harekete geçti. Fırın çalışanlarına eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Salgına karşı her açıdan mücadele ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Esnafımızın bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz” dedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.