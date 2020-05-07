07.05.2020 - 00:00 |
Ekol Göz Menemenspor gurbetçi Serdar’ı istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, gelecek sezon için Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98’de forma giyen golcü Serdar Dursun’un peşine düştü.
Daha önce Türkiye’de Fatih Karagümrük, Denizlispor, Şanlıurfaspor ve Eskişehirspor’da forma giyen golcünün Menemenspor’a sıcak baktığı vurgulandı. Görüşmelerin en kısa sürede resmiyete kavuşacağı bildirildi. Bu sezon Darmstadt 98 formasıyla 25 maçta görev yapan Serdar Dursun, 11 gol attı, 4 asist yaptı. Deneyimli oyuncu, Almanya’da Darmstadt dışında Greuther Fürth ve Hannover 96 takımlarında da oynadı.
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