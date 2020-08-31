Ekonomi farkı

İzmir Ekonomi Üniversitesi, tercihlerde yüzde 99.6 doluluğa ulaştı. Mütevelli Heyet Başkanı Özgener, “5 fakültede yüzde 100’ü yakaladık” dedi.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), kayıtların sürdüğü 2020-2021 öğretim döneminde rekor bir doluluğa ulaştı. Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Üniversitemizin doluluk oranı yüzde 99.6, meslek yüksekokulu oranı yüzde 97.5 oldu” dedi. Özellikle hukuk, mimarlık, işletme, iletişim ve tıp fakültelerinde yüzde 100 doluluğun yakalandığını belirten Özgener, “Öğrencilerimize kesintisiz burs, garantili staj ve referanslı iş olanakları sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar da, uzaktan eğitimdeki başarıya dikkat çekti, “Türkiye’de; Blackboard Learn, Blackboard Collaborate Öğrenme Yönetim Sistemi ile Panopto Ders Kayıt ve İzleme Sistemi’ni kapsayan eğitim teknolojilerini aynı anda kullanan tek üniversiteyiz. 10 bine yakın öğrencimizin süreci sorunsuz geçirmesini sağladık. Tüm bunlar, gençlerin üniversitemizi seçmesinde etkili oldu” dedi.

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, uzaktan eğitimde fark yarattıklarını ve karşılığını aldıklarını belirtti.