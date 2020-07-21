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    21.07.2020 - 07:00 |

    Ekonomi mezunları dünyaya açılıyor....

    İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunları, akademik başarılarını iş hayatına taşıdı.

    Ekonomi mezunları dünyaya açılıyor....

    İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunları, akademik başarılarını iş hayatına taşıdı. Bazıları kendi işini kurdu, kimisi de uluslararası şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de Ekonomi mezunlarının farkını ortaya koyduğunu belirtti. 2017 yılında İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Ceren Özkaya, İKEA Milano’nun tasarım ekibinde çalışıyor.
    Örnek öyküler
    Yazılım Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Burcu Başaran, Flexion Mobile şirketinde görevine devam ediyor. Psikoloji mezunu Pırıl Hepsomalı, beri İngiltere’deki Unilever UK&Ireland şirketinde bilişsel/deneysel psikoloji ve sinirbilim alanlarından sorumlu bilim ve teknoloji müdürü olarak çalışıyor. Mezunlardan Murat Yatağan, Berlin’deki Bombardier şirketinde, Avrupa genelinde yapılan büyük çaplı projelerden ve endüstrisinde dünyaca ünlü tedarikçilerden sorumlu, Yaprak Yalçınkaya da, Avusturalya, Maldivler, Dubai gibi birçok ülkede 180’e yakın projede serbest olarak içmimarlık yapıyor. Alper Güler ise okuldan arkadaşlarıyla şirket kurdu.

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