Ekonomi muhabirleri seçime gidiyor

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin 15 Şubat’taki 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi adaylık açıklaması geldi. EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan 2020-23 dönemi için tekrar göreve talip olduğunu duyurdu.

Kadınlar önde

Demircan, “Kaynaklarımızı sürdürülebilir ve katma değerli üretime yönelttiğimiz takdirde bu darboğazdan kolaylıkla çıkabilecek potansiyele sahibiz. Ekonomi muhabirleri olarak atılan doğru adımlar yanında yapılan yanlışları da yazıp bu potansiyelin hayat bulması için çalışacağız” dedi. Demircan’ın listesinde, Onur Kurulu’nun kadın gazetecilerden oluşması dikkat çekti.