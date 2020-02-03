03.02.2020 - 00:02 |
Ekonomi muhabirleri seçime gidiyor
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin 15 Şubat’taki 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi adaylık açıklaması geldi. EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan 2020-23 dönemi için tekrar göreve talip olduğunu duyurdu.
Kadınlar önde
Demircan, “Kaynaklarımızı sürdürülebilir ve katma değerli üretime yönelttiğimiz takdirde bu darboğazdan kolaylıkla çıkabilecek potansiyele sahibiz. Ekonomi muhabirleri olarak atılan doğru adımlar yanında yapılan yanlışları da yazıp bu potansiyelin hayat bulması için çalışacağız” dedi. Demircan’ın listesinde, Onur Kurulu’nun kadın gazetecilerden oluşması dikkat çekti.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.