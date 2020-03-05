05.03.2020 - 00:01 |
Ekonomi’den ‘protein’ projesi...
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Günnur Güler’in aşı ve ilaç yapımından hücre çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılan ‘proteinler’ üzerine hazırladığı uluslararası araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Üç yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışma kapsamında, proteinin yapısındaki değişikliklerin detaylı olarak analiz edileceğini belirten Dr. Güler, “Çalışma, bilim dünyası için yol gösterici olacak” diye konuştu.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.