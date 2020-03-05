BİST 110.785-0,38EURO6,770USD6,080ALTIN320,16-0,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ekonomi’den ‘protein’ projesi...
    ABONE OL
    05.03.2020 - 00:01 |

    Ekonomi’den ‘protein’ projesi...

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Günnur Güler’in aşı ve ilaç yapımından hücre çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılan ‘proteinler’ üzerine hazırladığı uluslararası araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

    Ekonomi’den ‘protein’ projesi...

    Üç yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışma kapsamında, proteinin yapısındaki değişikliklerin detaylı olarak analiz edileceğini belirten Dr. Güler, “Çalışma, bilim dünyası için yol gösterici olacak” diye konuştu.

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Göçmenlere sert müdahale

    Göçmenlere sert müdahale

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    Sıradaki Haber