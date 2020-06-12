Ekonomik destek talebini iletecek

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Abdül Batur başkanlığında gerçekleştirilen video konferansta pandemi sürecinde belediyelerin çalışmalarını değerlendirdi. Salgın yönetiminde tam bir birlik halinde çalıştıklarını ifade eden Batur, “Türkiye’deki her belediyenin çok iyi çalıştığını ama yapılan araştırmalarda CHP’li belediyeler öne çıktı” diye konuştu. Batur, belediye gelirlerinin düştüğünün dile getirilmesi üzerine, konuyu birlik encümenine taşıyıp çözüm arayacağının sözünü verdi.