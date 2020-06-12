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    HaberlerEge Haberleri Ekonomik destek talebini iletecek
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    12.06.2020 - 00:04 |

    Ekonomik destek talebini iletecek

    Ekonomik destek talebini iletecek

    Kıyı Ege Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Abdül Batur başkanlığında gerçekleştirilen video konferansta pandemi sürecinde belediyelerin çalışmalarını değerlendirdi. Salgın yönetiminde tam bir birlik halinde çalıştıklarını ifade eden Batur, “Türkiye’deki her belediyenin çok iyi çalıştığını ama yapılan araştırmalarda CHP’li belediyeler öne çıktı” diye konuştu. Batur, belediye gelirlerinin düştüğünün dile getirilmesi üzerine, konuyu birlik encümenine taşıyıp çözüm arayacağının sözünü verdi.

    Yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardıMuğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Karaova Mahallesi 201. Sokak'taki bir evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi
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