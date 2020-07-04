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    HaberlerEge Haberleri Ekonomili akademisyene Amerika’dan burs geldi
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    04.07.2020 - 00:03 |

    Ekonomili akademisyene Amerika’dan burs geldi

    Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sayar, yapay zeka yardımıyla, günlük hayatımızı kolaylaştıracak akıllı robotların ya da sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konuda yürüttüğü çalışmalarla, Amerika’dan araştırma bursu kazandı.

    Ekonomili akademisyene Amerika’dan burs geldi

    Türkiye’de bu yıl sadece 12 kişiye verilen Carnegie Mellon Üniversitesi Fulbright Araştırma Bursu’na layık görülen Dr. Sayar, “Sağlık sisteminde kullanılacak akıllı robotların, bankacılık sistemi ya da akıllı telefonlarda bulunan sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konu, ‘hizmet tasarımı’ içerisine giriyor. Ben de ilerleyen süreçte hizmet tasarımı alanında yeniliklere imza atmayı hedefliyorum” dedi.

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