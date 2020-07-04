04.07.2020 - 00:03 |
Ekonomili akademisyene Amerika’dan burs geldi
Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sayar, yapay zeka yardımıyla, günlük hayatımızı kolaylaştıracak akıllı robotların ya da sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konuda yürüttüğü çalışmalarla, Amerika’dan araştırma bursu kazandı.
Türkiye’de bu yıl sadece 12 kişiye verilen Carnegie Mellon Üniversitesi Fulbright Araştırma Bursu’na layık görülen Dr. Sayar, “Sağlık sisteminde kullanılacak akıllı robotların, bankacılık sistemi ya da akıllı telefonlarda bulunan sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konu, ‘hizmet tasarımı’ içerisine giriyor. Ben de ilerleyen süreçte hizmet tasarımı alanında yeniliklere imza atmayı hedefliyorum” dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.