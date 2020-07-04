Ekonomili akademisyene Amerika’dan burs geldi

Türkiye’de bu yıl sadece 12 kişiye verilen Carnegie Mellon Üniversitesi Fulbright Araştırma Bursu’na layık görülen Dr. Sayar, “Sağlık sisteminde kullanılacak akıllı robotların, bankacılık sistemi ya da akıllı telefonlarda bulunan sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konu, ‘hizmet tasarımı’ içerisine giriyor. Ben de ilerleyen süreçte hizmet tasarımı alanında yeniliklere imza atmayı hedefliyorum” dedi.