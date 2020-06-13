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    HaberlerEge Haberleri Ekonomili gençlerden iyilik seferberliği
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    13.06.2020 - 00:04 |

    Ekonomili gençlerden iyilik seferberliği

    DezavantajlI bölgelerde yaşayan çocuklara destek olmayı amaçlayan ‘Abla-Ağabey-Kardeş’ projesini dijital ortama taşıyarak yeni bir iyilik seferberliği başlatan İzmir Ekonomi Üniversiteli (İEÜ) gençlere, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar da katıldı.

    Ekonomili gençlerden iyilik seferberliği

    10-13 yaş arasındaki çocuklara moral vermek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek isteyen Başkan Soyer ve Rektör Aşkar, çektikleri özel videoları çocuklara iletti. Başkan Soyer ve Rektör Aşkar’ı karşılarında gören çocuklar, büyük heyecan ve mutluluk yaşadı.

    Çocuklara seslendi

    Rektör Prof. Dr. Aşkar, çocuklara seslendi, “Sesli ve görüntülü konuşup birbirinizle dosya paylaşımı yapabildiğiniz bu platform ile, yüz yüze olmasa da pandemi sürecinde iletişiminizi koparmamanızı, cumartesi günü sohbet ve paylaşımlardan mahrum kalmamanızı istedik. Umarım, bu süreçte ağabey ve ablalarınızla bir araya gelmek, sizleri mutlu etmiştir. Duyarlı ve özverili çalışma için öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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