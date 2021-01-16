Ekonomi’nin gündemi Ar-Ge

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun yayınladığı 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporuna göre, Ar-Ge faaliyetlerinden, üretilen projeye kadar birçok alanda başarı çıtasını yükseltti. İEÜ, bir önceki yılla kıyaslandığında endüstri ile ortak yürütülen proje sayısını 13’ten 22’ye çıkardı. Üniversite bünyesinde atıf alan yayın sayısı da 43’ten 54’e ulaşırken, Ar-Ge’ye ayrılan yatırım bütçesi oranı yüzde 29.27 oldu.

Bütçenin üçte biri ayrıldı

Üniversitelerin, geleceği planlayan ve öngören, öğrencilerini de bu doğrultuda yetiştiren merkezler olması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, “Bu düşünceden hareketle, gelecek 20 yıla ilişkin teknolojik hamleler yapıyor, strateji belirliyoruz. İzmir Ekonomi’nin farkı da burada başlıyor. Bütçemizin 3’te 1’ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırdık. Bilimi, teknolojiyi, yeniliği ve üretimi temel alarak; üniversitemizin gelişmesini ve öğrencilerimizin en iyi şartlarda yetiştirmesini sağlıyoruz” dedi.