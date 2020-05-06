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    06.05.2020 - 07:00 |

    Ekonomi’nin gururu

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ceylan, bipolar bozukluk hastalığının kan testi ile anlaşılmasına yönelik çalışmasıyla, Uluslararası Bipolar Bozukluk Derneği’nin (ISBD) verdiği ‘Genç Araştırmacı Ödülü’ne layık görüldü.

    Ekonomi’nin gururu

    Dr. Ceylan, Türkiye’de bu ödüle ulaşmayı başaran üçüncü kişi oldu.
    Dünya genelindeki araştırmalara göre her 100 kişiden 1’inde bipolar bozukluğa rastlanabildiğine dikkat çekerek, yaptığı çalışmanın özellikle hastalığın teşhisi ve biyolojik nedenlerinin anlaşılması bakımından önem taşıdığını söyleyen Ceylan, “Hastalığın teşhis edilmesi, psikiyatristin yaptığı bire bir görüşmelerle mümkün oluyor. Bilim dünyası, son dönemde kan testi ile psikiyatri hastalıklarına tanı konulup konulamayacağına ilişkin çalışmalar yapıyor. Nasıl ki, vücumuzda demir eksikliğini kan testi ile anlayabiliyorsak, bipolar bozukluk için de laboratuvar testleri kullanmak istiyoruz. Ben de araştırmamda, bu konu üzerinde yoğunlaştım. Bu alandaki çalışmalara katkı vermek istedim.
    İnsan vücudunda yaklaşık 2 bin 500 MikroRNA bulunuyor. Bunların 752 tanesi üzerinde araştırma gerçekleştirdim ve bipolar bozukluk olduğunda 4 MikroRNA’nın farklılık gösterdiğini belirledik” dedi.

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