‘Ekonominin vazgeçilmezi’

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, esnafın sorunlarını dinledi. Kovid-19 sürecinde esnaf ve sanatkâr camiasını gezerek küçük esnafın nabzını tuttuklarını söyleyen Kaya, esnafın ekonominin vazgeçilmez yapıtaşlarından olduğuna dikkat çekti, “Bu zor süreç bitene kadar esnaf sanatkârları koruyucu tedbirleri sürdüreceğiz” dedi.

Kaya’ya ziyaretinde Ak Parti Karabağlar İlçe başkanı İrfan Doğruca da eşlik etti. Yeşilyurt Esnaf Odası ve Esnaf Kooperatifi başkanı Mehmet Argun ile bir süre görüşen Kaya, esnaf sanatkarların genel sorunları ile pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Esnaf sanatkârların pandemi sürecinden olumsuz yönde etkilenen kesimlerin başında geldiğini belirten Yeşilyurt Esnaf Odası Başkanı Mehmet Argun, “Üyelerimiz bu süreçte büyük yara aldı. Özellikle Mart-Haziran arası pek çok meslek kolu, işletmesini kapatmak durumunda kaldı. Kapatmayanlar da iş yapamadı” dedi.