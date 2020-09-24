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    HaberlerEge Haberleri EKOSEM’e Pearson akreditasyonu
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    24.09.2020 - 00:03 |

    EKOSEM’e Pearson akreditasyonu

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İEÜ EKOSEM), yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren ‘Pearson’ şirketinin verdiği uluslararası akreditasyonu alan Türkiye’deki ilk vakıf üniversitesi oldu.

    EKOSEM’e Pearson akreditasyonu

     İngiliz denetmen tarafından, derslik koşullarından eğitim nitelikleri ve sistemin işleyişine kadar birçok konuda mercek altına alınan İEÜ EKOSEM, tüm kriterlerden geçerek ‘Pearson Assured’ akreditasyonuna layık görüldü. EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, “Merkezimizde gerçekleştirilen dil, kurum, mesleki gelişim, kişisel gelişim gibi farklı alandaki eğitimler, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip olacak” dedi.

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