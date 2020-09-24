EKOSEM’e Pearson akreditasyonu

İngiliz denetmen tarafından, derslik koşullarından eğitim nitelikleri ve sistemin işleyişine kadar birçok konuda mercek altına alınan İEÜ EKOSEM, tüm kriterlerden geçerek ‘Pearson Assured’ akreditasyonuna layık görüldü. EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, “Merkezimizde gerçekleştirilen dil, kurum, mesleki gelişim, kişisel gelişim gibi farklı alandaki eğitimler, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip olacak” dedi.